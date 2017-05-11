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21:32 (мск), источник: РБК - Украина

Верка Сердючка объявила о завершении карьеры

Андрей Данилко, любимый многоими украинцами за образ Верки Сердючки, объявил о завершении артистической карьеры. Об этом звезда сообщила в программе «Зірковий шлях».

«Мы не хотели участвовать ни в одном мероприятии, скажу честно. Но к нам просто подходят люди посреди улицы со словами: “Пожалуйста, вернитесь… скучно, политика”. Люди хотят праздника», — рассказала певица.

«Я решила сделать мировой прощальный тур. Делать его мы будем с участием группы Mountain Breeze. В финале концерта этого прощального тура я сниму свою звезду и скажу: “Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу”», — призналась Сердючка.

Как известно, 4 последних года Сердючка не давала сольных концертов. Но по словам артистки, она пела иногда на корпоративах.

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