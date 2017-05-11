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22:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии уже больше тысячи человек стали жертвами клещей

Роспотребнадзор опубликовал тревожные данные о количестве пациентов, обратившихся к врачам по поводу укусов клещей.

По данным ведомства, таких людей набралось уже больше тысячи.

Как пояснили представители ведомства, насекомые резко активизировались с приходом тепла. В итоге только за прошлую неделю, когда горожане начали активнее выезжать на природу, за медицинской помощью обратились 200 человек с укусами клещей. Всего же с начала сезона число жителей республики, пострадавших от клещей, превысило 1000 человек.

Напомним, что по всей республике в Центрах гигиены и эпидемиологии по всей Башкирии действуют лаборатории, где можно обследовать клеща на предмет наличия у него вируса энцефалита или боррелиоза.

Тем временем продолжается обработка территории республики от клещей. Уже обработаны 250 гектаров из 500 запланированных.

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