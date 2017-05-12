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08:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежских любителей отдохнуть «с дымком» накажут рублём

Более 30 воронежцев будут наказаны за огонь в лесу — столько нарушителей нашли воронежские лесники с начала весны. Напомним, особый противопожарный режим введён в регионе с мая.

С этих пор ограничен въезд в хвойные зелёные насаждения. Разводить костры запрещено не только в ельниках, но и на территории поселений и даже у себя на огородах.

С потеплением желающих отдохнуть «с дымком» на свежем воздухе всё больше, особенно в черте города. Ежедневно сотрудники лесоохраны вместе с МЧС и полицией проводят рейды в местах скопления людей. К хвойным лесам — повышенное внимание, здесь сухая подстилка загорается моментально.

Вячеслав Оробинский, начальник отдела Управления лесного хозяйства Воронежской области:

«За разведение костров в лесу от 4 до 5 тысяч рублей на граждан, на юридических лиц — от 20 до 50. Также, если причиной возникновения лесного пожара стал костёр и был причинён и был причинён значительный ущерб лесным насаждениям, предусмотрена уголовная ответственность».

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