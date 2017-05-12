Воронежских любителей отдохнуть «с дымком» накажут рублём

С этих пор ограничен въезд в хвойные зелёные насаждения. Разводить костры запрещено не только в ельниках, но и на территории поселений и даже у себя на огородах.

С потеплением желающих отдохнуть «с дымком» на свежем воздухе всё больше, особенно в черте города. Ежедневно сотрудники лесоохраны вместе с МЧС и полицией проводят рейды в местах скопления людей. К хвойным лесам — повышенное внимание, здесь сухая подстилка загорается моментально.

Вячеслав Оробинский, начальник отдела Управления лесного хозяйства Воронежской области:

«За разведение костров в лесу от 4 до 5 тысяч рублей на граждан, на юридических лиц — от 20 до 50. Также, если причиной возникновения лесного пожара стал костёр и был причинён и был причинён значительный ущерб лесным насаждениям, предусмотрена уголовная ответственность».