Лучшими в Ростове признаны медсестры Кировского района

В донской столице прошел ежегодный профессиональный конкурс. Его участники не только продемонстрировали компетентные знания и навыки, но и показали свои артистические и дизайнерные способности.

На суд жюри от каждого коллектива были представлены творческие номера. Добавим, теперь победителям городского тура предстоит выступить на областном этапе.