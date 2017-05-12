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10:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Лучшими в Ростове признаны медсестры Кировского района

Лучшими медсестрами Ростова-на-Дону признаны медработники Кировского района.

В донской столице прошел ежегодный профессиональный конкурс. Его участники не только продемонстрировали компетентные знания и навыки, но и показали свои артистические и дизайнерные способности.

На суд жюри от каждого коллектива были представлены творческие номера. Добавим, теперь победителям городского тура предстоит выступить на областном этапе.

«Хотим сделать Ростовской области подарок в виде номеров. Их представляют настоящие медсестры, которые работают в наших больницах и поликлиниках», — прокомментировала начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

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