Лучшими в Ростове признаны медсестры Кировского района
Лучшими медсестрами
Лучшими медсестрами
В донской столице прошел ежегодный профессиональный конкурс. Его участники не только продемонстрировали компетентные знания и навыки, но и показали свои артистические и дизайнерные способности.
На суд жюри от каждого коллектива были представлены творческие номера. Добавим, теперь победителям городского тура предстоит выступить на областном этапе.
«Хотим сделать Ростовской области подарок в виде номеров. Их представляют настоящие медсестры, которые работают в наших больницах и поликлиниках», — прокомментировала начальник Управления здравоохранения