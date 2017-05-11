Второй полуфинал Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

Шоу стартовало в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Свои конкурсные композиции представят исполнители из 18 стран, которые будут бороться за право выступать в финале. В частности, во втором полуфинале выступят участники от Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии.

Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов. В финале выступят представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — «Celebrate Diversity», который организаторы перевели как «Уважаем разнообразие». Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов «Евровидение» локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.