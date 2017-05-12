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10:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В краснодарских трамваях и троллейбусах внедрят пластиковые проездные

В краснодарских трамваях и троллейбусах переходят на новые технологии оплаты проезда. Процесс автоматизируют. Это позволит тщательнее контролировать финансовые потоки.

Удобнее и пассажирам: на смену бумажному проездному пришел пластиковый. Карту выдают на пять лет. При этом льготные тарифы на проезд сохраняются. Претендовать на них могут краснодарцы, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, а еще жители краевого центра старше 80 лет, инвалиды 1 группы и их сопровождающие, школьники из многодетных семей.

Со временем пластиковые проездные распространятся по всему краю.

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