В краснодарских трамваях и троллейбусах внедрят пластиковые проездные

Удобнее и пассажирам: на смену бумажному проездному пришел пластиковый. Карту выдают на пять лет. При этом льготные тарифы на проезд сохраняются. Претендовать на них могут краснодарцы, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, а еще жители краевого центра старше 80 лет, инвалиды 1 группы и их сопровождающие, школьники из многодетных семей.

Со временем пластиковые проездные распространятся по всему краю.