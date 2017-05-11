В Италии отменили алименты для обеспеченных людей

Согласно вердикту кассационного суда, разведенные супруги, которые имеют достаточные финансовые средства или способны работать, не будут автоматически получать алименты.

Таким образом, теперь суд при бракоразводных процессах будет исходить из возможностей бывших супругов самостоятельно себя содержать, а не исходить из их уровня жизни в браке.

С момента вынесения этого вердикта брак больше не будет рассматриваться в качестве способа «обустройства личной жизни». При этом, отмечается в постановлении суда, брак является «актом свободного волеизъявления и личной ответственности».

Ожидается, что решение суда не только привнесет изменения в толкование семейного права Италии, но и сократит число разводов, по итогам которых проводились выплаты крупных сумм алиментов.