Второй полуфинал «Евровидения 2017»: ведущие спели хиты конкурса в украинском стиле (Видео)

Александр Скичко играл на свирели, утверждая, что из дома не выходит без нее, а Владимир Остапчук взял в руки аккордеон.

Ведущие не только сыграли, но и станцевали и даже спели фрагменты самых известных победных хитов песенного конкурса вместе с Украинским народным хором имени Станислава Павлюченко и хореографическим ансамблем «Киев».

Так, со сцены Евровидения по-новому зазвучала песня «Euphoria» победительницы Евровидения-2012 Лорин из Швеции, «My number one» победительницы 2005 года Хелены Папаризу из Греции.

Кроме того, звучали фрагменты песни «Fairytale», которой в 2009 году Европу покорил Александр Рыбак из Норвегии и «Rise like a Phoenix» — песни, ставшей победной для Кончиты Вурст из Австрии в 2014 году. Все песни сопровождались зажигательными танцами артистов в национальных украинских костюмах и световым шоу.