В Москве идет аномальный для мая снегопад

Синоптики в четверг сообщали, что в некоторых районах Московской области может образоваться снежный покров, но уже в пятницу снег растает, воздух прогреется до плюс 8 градусов Цельсия. Ранее сообщалось, что «Московская объединенная энергетическая компания» в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT9ynp4lM4r/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">У нас тут опять снег. #снег #снегопад #май #весна #ночь #may #spring #primavera #snow #snowfall #night #lantern #lampara #noche #trees #mood #inspiration #Sokolniki #Moscow #motherland #vaterland #picoftheday #afterlight #view #nofun</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Natalie (@clockwork_cherry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-11T20:28:44+00:00">Май 11 2017 в 1:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

В последние несколько дней в столичном регионе фиксируется холодная погода с температурой, заметно отстающей от климатической нормы, наблюдается снег. Как ранее сообщили в погодном центре «Фобос», к выходным погода улучшится, но все равно будет достаточно прохладно: ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, а днем 10−15 градусов тепла. Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года, когда воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса.