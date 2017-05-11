В Москве идет аномальный для мая снегопад
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Необычный для мая снегопад снова начался в Москве в четверг вечером, сообщает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Необычный для мая снегопад снова начался в Москве в четверг вечером, сообщает корреспондент РИА Новости.
Синоптики в четверг сообщали, что в некоторых районах Московской области может образоваться снежный покров, но уже в пятницу снег растает, воздух прогреется до плюс 8 градусов Цельсия.
Ранее сообщалось, что «Московская объединенная энергетическая компания» в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.
В последние несколько дней в столичном регионе фиксируется холодная погода с температурой, заметно отстающей от климатической нормы, наблюдается снег. Как ранее сообщили в погодном центре «Фобос», к выходным погода улучшится, но все равно будет достаточно прохладно: ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, а днем 10−15 градусов тепла.
Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года, когда воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса.