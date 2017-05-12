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00:17 (мск), источник: Ictv.ua

Участнице Евровидения сделали предложение в прямом эфире

Участнице Евровидения 2017 от Македонии Яне Бурческу любимый сделал предложение в прямом эфире второго полуфинала.

Ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко беседовал с конкурсанткой в грин-руме. Девушка призналась, что ждет ребенка, папа которого сидит рядом с ней.

В этот момент возлюбленный Яны Александр взял микрофон и в прямом эфире предложил девушке выйти за него замуж. Девушка с радостью приняла предложение.

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