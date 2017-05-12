Участнице Евровидения сделали предложение в прямом эфире
Участнице Евровидения 2017 от Македонии Яне Бурческу любимый сделал предложение в прямом эфире второго полуфинала.
Участнице Евровидения 2017 от Македонии Яне Бурческу любимый сделал предложение в прямом эфире второго полуфинала.
Ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко беседовал с конкурсанткой в
В этот момент возлюбленный Яны Александр взял микрофон и в прямом эфире предложил девушке выйти за него замуж. Девушка с радостью приняла предложение.