Белорусы NaviBand вышли в финал «Евровидения-2017»

«Евровидение-2017» проходит с 9 по 13 мая в Киеве. В минувший вторник уже состоялся первый полуфинал конкурса, по итогам которого в финал вышли десять исполнителей и групп.

Белорусские участники конкурса — группа NaviBand — выступали во втором полуфинале шоу под номером 14 со своей песней «Гісторыя майго жыцця». По итогам голосования членов профессионального жюри и телезрителей белорусская группа смогла пройти в финал шоу — артисты попали в список десяти счастливчиков.

Также в финал «Евровидения» прошли представители следующих стран: Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Голландия и Австрия.