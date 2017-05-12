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00:22 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы NaviBand вышли в финал «Евровидения-2017»

КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand вышла в финал «Евровидения-2017» по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в рамках второго полуфинала конкурса.

Источник: Sputnik.by

«Евровидение-2017» проходит с 9 по 13 мая в Киеве. В минувший вторник уже состоялся первый полуфинал конкурса, по итогам которого в финал вышли десять исполнителей и групп.

Белорусские участники конкурса — группа NaviBand — выступали во втором полуфинале шоу под номером 14 со своей песней «Гісторыя майго жыцця». По итогам голосования членов профессионального жюри и телезрителей белорусская группа смогла пройти в финал шоу — артисты попали в список десяти счастливчиков.

Также в финал «Евровидения» прошли представители следующих стран: Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Голландия и Австрия.

У NaviBand в Киеве была серьезная поддержка — за белорусских музыкантов болели не только фанаты конкурса из Беларуси, но также украинцы, россияне и даже португальцы.

За всю историю участия Беларуси в конкурсе представителям республики удавалось выходить в финал лишь четыре раза — благодаря Дмитрию Колдуну (2007), группе «3+2» (2010), Алене Ланской (2013) и Тео (2014). Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года.

«Евровидение-2017» многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский «Первый канал» отказался от трансляции шоу.

Финал конкурса состоится в Киеве 13 мая.

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