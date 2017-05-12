Одна любовь и четыре «Оскара». Как сложилась жизнь Кэтрин Хепбёрн
12 мая исполняется ровно 110 лет со дня рождения четырёхкратной обладательницы премии «Оскар» Кэтрин Хепбёрн.
12 мая исполняется ровно 110 лет со дня рождения четырёхкратной обладательницы премии «Оскар» Кэтрин Хепбёрн.
Маленькая Кэтрин обожала субботу, ведь именно в этот день каждую неделю семейство Хепбёрн во главе с отцом ходило в кино. В 12 девочка начала принимать участие в любительских постановках, а спустя
Томас Норвал Хепбёрн и его жена, Кэтрин Марта Хаутон, активные общественные деятели, явно оказались не готовы к такому повороту событий, но смирились с решением дочери. Более того, как только у Кэтрин возникли первые материальные трудности, и ей понадобились деньги на оплату услуг педагога по речи, отец тут же прислал недостающую сумму, с которой, по сути, и начался её путь сначала на театральную сцену, а затем и в кино.
Везучая
Карьера Хепбёрн с самого начала напоминала настоящие американские горки. Стоило ей заполучить достойную роль, как у продюсеров тут же менялись планы, и она доставалась
Но на одной из репетиций Хепбёрн каким-то чудом произвела такое сильное впечатление на режиссёра, что её и Николас тут же поменяли местами! Кэтрин ликовала, однако постановка с треском провалилась, и уже на следующее утро актриса осталась без работы.
После «Большого озера» была пьеса «Эти дни». Увы, она очень быстро сошла с театральных подмостков, не успев толком на них взойти. А дальше — «Праздник», «Смерть, берущая отпуск», «Месяц в деревне» и другие попытки заявить о себе. Иногда Хепбёрн репетировала роль месяцами, а потом внезапно узнавала, что уволена. И всё же актрису можно назвать настоящим везунчиком, поскольку она никогда долго не сидела без работы. Как только перед Кэтрин закрывалась одна дверь, тут же открывалась другая.
Единственный муж
За всю свою жизнь актриса лишь однажды связала себя узами брака. Ещё во время учебы в колледже
На протяжении недолгой совместной жизни супруг делал всё, чтобы жена могла строить карьеру: содержал в моменты полного безденежья, перевёл свой бизнес в
Звезда по имени Кэтрин
Отправляясь на пробы фильма «Билль о разводе», Хепбёрн была полна решимости. В Калифорнию она поехала вместе с подругой, Лорой Хардинг. Однако во время этого маленького путешествия Кэтрин ждал неприятный сюрприз: когда девушки решили посмотреть на луну с
Естественно, пробы в гриме и костюмах пришлось переносить, и всё же Хепбёрн получила роль Сидни Ферфилд. Спустя пять недель съёмки картины закончились, её выход на экраны критики и пресса приняли более чем благосклонно. Впереди ждал новый фильм, принёсший ей первый «Оскар», с символичным названием «Ранняя слава». Изначально сниматься в нём должна была Конни Беннет, однако, прочитав сценарий, Кэтрин поняла, что эта роль должна принадлежать ей, и добилась своего.
В течение полутора лет актриса снялась в 5 лентах и получила «Оскар»! Это был невероятный успех. И без того высокая самооценка Хепбёрн взлетела до небес, она понимала, что теперь с ней должны считаться и в Голливуде, и на Бродвее. Но продюсер Джед Харрис был одним из тех, кто не собирался преклоняться перед очередным молодым дарованием. Они познакомились задолго до триумфального появления Кэтрин в кино.
И, хотя в середине тридцатых годов его карьера почти подошла к концу, а Хепбёрн была нарасхват, Харриса это ничуть не смущало.
Он предложил актрисе сыграть в пьесе «Озеро» за смешной гонорар: 500 долларов в неделю. Цифра была в четыре раза меньше той, что она получала раньше! Однако Кэтрин так хотела помочь старому знакомому, что согласилась.
Давление на девушку со стороны Джеда во время репетиций было столь сильным, что многие из них просто заканчивались истериками и слёзами. Харрису не нравилась Хепбёрн. По его мнению, она не так говорила, не так смотрела, не так сидела и ходила по сцене, да что уж там: даже не так дышала. Одним словом, продюсер приложил максимум усилий, чтобы доказать обладательнице «Оскара», что Кэтрин Хепбёрн никто. И он в этом сильно преуспел.
Если в Вашингтоне публика ещё была благосклонна к актрисе, то в
В итоге Кэтрин просто откупилась от Джеда, опустошив собственный счёт. Когда много лет спустя агент Хепбёрн Леланд Хейвард случайно встретился с ним, тот заявил: «Знаете, Леланд, я пытался уничтожить Кэтрин Хепбёрн». Хейвард ответил: «И проиграли, так ведь, Джед?».
Говард Хьюз
Хьюз был одним из тех мужчин, кто мечтал познакомиться с Хепбёрн. Первую попытку сблизиться с голливудской звездой он предпринял во время съёмок фильма «Сильвия Скарлетт», где Кэтрин играла с его хорошим другом Кэри Грантом. Аэроплан Говарда долго кружил над съёмочной группой во время ланча, а затем сел неподалеку от неё. Но этот вычурный поступок скорее возмутил актрису, чем впечатлил.
Однако Хьюз и не думал менять тактику: в следующий раз он точно так же появился на поле для гольфа, где играла Кэтрин. В итоге она сдалась и постепенно погрузилась в отношения, которые продлились почти три года.
У обоих из этой пары была одна общая черта: они страстно мечтали прославиться и добились этого. Однако их встреча произошла как раз в тот момент, когда карьера Хепбёрн вошла в пике. За глаза её стали называть «кассовой отравой».
Владельцы кинотеатров старались всеми силами отделаться от трёх набивших оскомину звезд: Дитрих, Кроуфорд и Хепбёрн.
В этот непростой период актрисе всё же поступило предложение от студии «Парамаунт». Только оно скорее напоминало жалкую подачку: гонорар за роль составлял 10000 долларов против 150000, которые она получала за предыдущие работы. Естественно, Кэтрин тактично отказалась. Говард не разделял её решения. Чтобы
Снова в деле
Вернувшись на Восток, Кэтрин приняла участие в постановке по пьесе Фила Барри «Филадельфийская история». Права на экранизацию для неё купил не
В 1942 году пришло время «Женщины года». Для этой ленты актриса потребовала себе в пару Спенсера Трейси и в его лице обрела не только прекрасного напарника, с которым впоследствии снялась в девяти фильмах, но и главную любовь всей своей жизни. Хотя сначала ничто не предвещало романтического финала. Ходят слухи, что, узнав о предложении играть с Хепбёрн, Трейси сказал: «Как я могу сниматься в картине с женщиной, у которой грязь под ногтями, и которая не поймёшь, какого пола, всегда ходит в брюках?».
После съёмок «Женщины года» Спенсер и Кэтрин не расставались почти 30 лет, до самой смерти актёра, хотя официально он был женат. Хепбёрн закрывала на это глаза, единственное, чего она хотела — это делать его жизнь комфортной и счастливой. Казалось, что эгоистичная голливудская звезда осталась в прошлом, а ей на смену пришла самая настоящая любящая женщина.
Когда в шестидесятые состояние здоровья Трейси сильно ухудшилось, актриса не задумываясь на несколько лет практически отошла от дел.
После его смерти она позвонила законной супруге Спенсера и предложила ей свою дружбу. Однако та лишь ответила: «Я думала, что все эти разговоры о вас — сплетня». Конечно, Кэтрин задели её слова, но, по сути, Луиза Трейси была права: она законная супруга, а Хепбёрн — любовница.
И всё же время, проведённое рядом с актёром, было самым счастливым в её жизни, жаль только, что она не смогла проводить его в последний путь как полагается.
После смерти Спенсера Кэтрин вернулась к делам и даже получила ещё три «Оскара», причём один из них — за картину, где Трейси также успел сняться. В последней совместной работе — «Угадай, кто придёт к обеду?» — они играли мужа и жену. Актриса пережила гражданского супруга на 36 лет и скончалась, когда ей было 96! В знак скорби и уважения вечером 1 июля 2003 года огни Бродвея погасли, прощаясь с легендой по имени Кэтрин Хепбёрн.