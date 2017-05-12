Евровидение-2017: определились все участники Гранд Финала

Источник: Telegraf.com.ua

На этот раз вместе с другими европейцами могли голосовать и украинские телезрители, пропускавшие предыдущий этап отбора. Открытие шоу было по-настоящему феерическим. Ведущие конкурса Александр Скичко и Владимир Остапчук спели, сыграли и даже станцевали фрагменты самых известных победных хитов «Евровидения» предыдущих лет в украинском стиле. Скичко играл на свирели, Остапчук взял в руки аккордеон. Вместе с Украинским народным хором имени Станислава Павлюченко и хореографическим ансамблем «Киев» ведущие зажгли зал, а затем настала очередь непосредственных участников конкурса.

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Согласно оценке авторитетной букмекерской конторы William Hill, этот полуфинал должен был стать успешным для представителей Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии. Шансы конкурсантов других стран оценивались ниже. Наиболее колоритными были выступления Жака Худека из Хорватии, совместившего оперное пение и поп-музыку, в енгра Йоци Папая, устроившего на сцене настоящий цыганский перфоманс, и отказавшейся от английского языка и певшей на родном белорусском группы Naviband. Интересно было посмотреть также на выступление болгарина Кристиана Костова, вокруг которого накануне разгорелся небольшой скандал. Ранее были найдены подтверждения того, что он незаконно выступал в Крыму. Впрочем, опасения о недоброжелательном приеме Кристиана публикой оказались напрасными.

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