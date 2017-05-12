Евровидение-2017: определились все участники Гранд Финала
В Киеве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017», после которого определились все 26 участников решающего сражения в Гранд Финале.
В Киеве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017», после которого определились все 26 участников решающего сражения в Гранд Финале.
На этот раз вместе с другими европейцами могли голосовать и украинские телезрители, пропускавшие предыдущий этап отбора. Открытие шоу было
Скичко играл на свирели, Остапчук взял в руки аккордеон. Вместе с Украинским народным хором имени Станислава Павлюченко и хореографическим ансамблем «Киев» ведущие зажгли зал, а затем настала очередь непосредственных участников конкурса.
Согласно оценке авторитетной букмекерской конторы William Hill, этот полуфинал должен был стать успешным для представителей Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии. Шансы конкурсантов других стран оценивались ниже.
Наиболее колоритными были выступления Жака Худека из Хорватии, совместившего оперное пение и
Интересно было посмотреть также на выступление болгарина Кристиана Костова, вокруг которого накануне разгорелся небольшой скандал. Ранее были найдены подтверждения того, что он незаконно выступал в Крыму. Впрочем, опасения о недоброжелательном приеме Кристиана публикой оказались напрасными.
Пока шло голосование и подсчет голосов, на сцену вышел украинский танцевальный коллектив APACHE CREW.
В итоге победителями второго полуфинала стали:
В первом полуфинале триумф праздновали:
И наконец, те участники, которые не участвовали в полуфиналах. Это представители «Большой пятерки» (основателей «Евровидения») — Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии. Все они прошли в Финал вне конкурса, как и украинская группа O.Torvald (на правах принимающей страны).
Украинцы смогут голосовать во время Гранд Финала за любого исполнителя, кроме представителя нашей страны O.Torvald.