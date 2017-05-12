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00:37 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Евровидение-2017: определились все участники Гранд Финала

В Киеве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017», после которого определились все 26 участников решающего сражения в Гранд Финале.

Источник: Telegraf.com.ua

На этот раз вместе с другими европейцами могли голосовать и украинские телезрители, пропускавшие предыдущий этап отбора. Открытие шоу было по-настоящему феерическим. Ведущие конкурса Александр Скичко и Владимир Остапчук спели, сыграли и даже станцевали фрагменты самых известных победных хитов «Евровидения» предыдущих лет в украинском стиле.

Скичко играл на свирели, Остапчук взял в руки аккордеон. Вместе с Украинским народным хором имени Станислава Павлюченко и хореографическим ансамблем «Киев» ведущие зажгли зал, а затем настала очередь непосредственных участников конкурса.

Согласно оценке авторитетной букмекерской конторы William Hill, этот полуфинал должен был стать успешным для представителей Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии. Шансы конкурсантов других стран оценивались ниже.

Наиболее колоритными были выступления Жака Худека из Хорватии, совместившего оперное пение и поп-музыку, венгра Йоци Папая, устроившего на сцене настоящий цыганский перфоманс, и отказавшейся от английского языка и певшей на родном белорусском группы Naviband.

Интересно было посмотреть также на выступление болгарина Кристиана Костова, вокруг которого накануне разгорелся небольшой скандал. Ранее были найдены подтверждения того, что он незаконно выступал в Крыму. Впрочем, опасения о недоброжелательном приеме Кристиана публикой оказались напрасными.

Пока шло голосование и подсчет голосов, на сцену вышел украинский танцевальный коллектив APACHE CREW.

В итоге победителями второго полуфинала стали:

  1. Румыния, Илинка и Алекс Флоря — Yodel it!
  2. Австрия, Натан Трент — Running on air
  3. Венгрия, Йоци Папай — Origo
  4. Дания, Аня Ниссен — Where Am I
  5. Болгария, Кристиан Костов — Beautiful mess
  6. Хорватия, Жак Худек — My friend
  7. Израиль, IMRI — Spirit of the night
  8. Норвегия, JOWST — Grab The Moment
  9. Нидерланды, группа OG3NE — Lights and shadows
  10. Беларусь, группа Naviband — «Гісторыя майго жыцця»

В первом полуфинале триумф праздновали:

  1. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
  2. Армения: Арцвик — Fly With Me
  3. Бельгия: Бланш — City Lights
  4. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
  5. Греция: Деми — This is Love
  6. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
  7. Кипр: Ховиг — Gravity
  8. Швеция: Робин Бенгтссон — I Can’t Go On
  9. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don’t Come Easy
  10. Польша: Кася Мось — Flashlight

И наконец, те участники, которые не участвовали в полуфиналах. Это представители «Большой пятерки» (основателей «Евровидения») — Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии. Все они прошли в Финал вне конкурса, как и украинская группа O.Torvald (на правах принимающей страны).

  1. Испания. Manel Navarro «Do It For Your Lover»
  2. Германия. Levina «Perfect Life» Франция. Alma «Requiem»
  3. Италия. Francesco Gabbani «Occidentali’s Karma»
  4. Великобритания. Lucie Jones «Never Give Up On You»
  5. Украина. O.Torvald «Time»

Украинцы смогут голосовать во время Гранд Финала за любого исполнителя, кроме представителя нашей страны O.Torvald.

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