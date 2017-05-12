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03:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Общегородская ярмарка вернулась на центральную площадь Владивостока

Приобрести продукцию от местных производителей горожане смогут с 08.00 в пятницу, 12 мая и с 09.00 в субботу, 13 мая.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Общегородская ярмарка вернулась на центральную площадь Владивостока спустя две недели перерыва из-за праздничных мероприятий. Приобрести продукцию от местных производителей горожане смогут с 08.00 в пятницу, 12 мая и с 09.00 в субботу, 13 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 12 мая, с 8.00 до 19.00 и в субботу, 13 мая, с 09.00 до 18.00. Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

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