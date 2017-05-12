Конкурсантка «Евровидения» получила предложение выйти замуж в прямом эфире

В перерыве во время подсчета голосов телезрителей ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил македонскую певицу выйти за него замуж, на что та согласилась, не раздумывая.

В Киеве поздно вечером в четверг прошел второй полуфинал «Евровидения» в ходе которого определилась последняя десятка финалистов.

По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире «Евровидения» за всю его историю. На презентационном видео певицы из Македонии была показана сцена, в которой она выбирает одежду для младенца, из чего можно сделать вывод, что певица беременна. По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.

Церемония официального открытия «Евровидения» прошла в Киеве в воскресенье. Финал конкурса запланирован на 13 мая. Представлять Россию на конкурсе «Евровидение» должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на «Евровидение» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты «Комсомольская правда» Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.