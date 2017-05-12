Жительница Приморья пострадала от полученного наследства

Согласно законодательству, земли сельскохозяйственного назначения не могут простаивать и зарастать сорняками и деревьями. Они должны быть использованы либо для выращивания сельхозпродукции, либо для выпаса скота.

По словам наследницы, участок ей достался в уже запущенном состоянии и привести его в порядок собственноручно у нее нет ни сил, ни денег. Несколько раз к женщине обращались с предложениями об аренде участка, но от них она отказалась.

Инспекторы Россельхознадзора, приняв во внимание все обстоятельства, назначили минимально возможный штрафом в 20 тысяч рублей и объяснили, как извлечь пользу из полученного наследства.

Таисия Масина.