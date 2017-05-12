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03:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый акушерский корпус построят в селе Богородское Хабаровского края

В селе Богородское Ульчского района планируют построить новый акушерский корпус больницы № 1. К работам собираются приступить в 2018 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Этот корпус вошел в перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств регионального бюджета. На его возведение предусмотрены 10 миллионов рублей. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации.

В двухэтажном здании оборудуют технические и хозяйственно-бытовые помещения, а также зону для утилизации всех медицинских отходов. Кроме того, там будут работать кабинеты УЗИ и КТГ, приемный покой и амбулатория, рассчитанная на 30 посещений в день. Планируется открыть отделение патологии беременных.

Также в здании расположат два зала: индивидуальный рассчитанный на 300 родов в год и операционно-реанимационный блок для оказания оперативной помощи жителям Ульчского района. В корпусе разместят отделение для новорожденных с палатой интенсивной терапии и отделение для рожениц.

Напомним, в 2017 году в поселениях Хабаровского края собираются построить десять фельдшерско-акушерских пунктов.

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