Новый акушерский корпус построят в селе Богородское Хабаровского края
В селе Богородское Ульчского района планируют построить новый акушерский корпус больницы № 1. К работам собираются приступить в 2018 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В селе Богородское Ульчского района планируют построить новый акушерский корпус больницы № 1. К работам собираются приступить в 2018 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Этот корпус вошел в перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств регионального бюджета. На его возведение предусмотрены 10 миллионов рублей. Сейчас ведется подготовка
В двухэтажном здании оборудуют технические и
Также в здании расположат два зала: индивидуальный рассчитанный на 300 родов в год и
Напомним, в 2017 году в поселениях Хабаровского края собираются построить десять