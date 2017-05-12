Зарплаты бюджетникам будут повышать в Приморье

По информации директора департамента Лилии Лаврентьевой, в краевых учреждениях работа по исполнению поручения Президента в части оплаты труда идет согласно «дорожным картам». В частности, в подведомственных департаменту учреждениях за четыре года реализации Указа зарплата социальных работников увеличилась в 2,5 раза.

«В 2012 году социальные работники Приморья получали чуть более 10 тысяч рублей. В 1 квартале 2017 года средняя зарплата таким специалистам составила 25,5 тысяч рублей. За четыре года увеличение составляет в 2,5 раза. В 2017 году планируется довести среднюю зарплату социальных работников до 26 тысяч рублей», — проинформировала она.

Отметим, что при формировании бюджета на 2017 год краевым учреждениям средства на достижение параметров заработной платы предусмотрены в полном объеме. Указ о повышении заработной платы бюджетникам должен быть исполнен в 2018 году.

Михаил Грач.