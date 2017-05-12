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03:38 (мск), источник: VLADNEWS

Правительство показало карту скоплений «дальневосточных гектаров» в Приморье

Всего в ДФО зарегистрировано 53 места концентрации заявок на бесплатную землю.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало положение «дальневосточных гектаров» на карте федерального округа — и составило карты концентрации участков. В перспективе в этих местах могут появиться новые населенные пункты: информация о скоплениях «Дальневосточных гектаров» передана в региональные администрации, и сейчас началась работа по пересмотру планов развития инфраструктуры. Об этом заявил замглавы АРЧК ДВ Денис Кузин, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на минвостокразвития.

— Информация о расположении скоплений земельных участков, полученных гражданами по программе «Дальневосточный гектар», направлена в правительства регионов Дальнего Востока. Сегодня ведется пересмотр планов развития инфраструктуры, — подчеркнул Кузин.

Для каждого региона создана своя карта.

В Приморье отмечено 10 таких скоплений (семь скоплений участков от 50 до 100, два скопления 100−150 участков и одно скопление — более 150 участков) на территориях Кавалеровского, Надеждинского, Партизанского, Спасского и Ханкайского районов. Характерно, что в Приморье практически все такие скопления «дальневосточных гектаров» тяготеют к побережью моря, к рекам и (как правило) к уже обжитым территориям.

Всего на территории ДФО отмечено 53 скопления «дальневосточных гектаров».

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