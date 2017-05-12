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03:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ярмарка вакансий состоится в Иркутске 17 мая

В программе ярмарки — консультации, игры, мастер-классы и конкурс.

Ярмарка вакансий пройдет в Иркутске 17 мая с 11:00 до 15:.0 во дворце спорта «Труд», сообщает пресс-служба городской мэрии.

В программе мероприятия — консультации по вопросам временного и постоянного трудоустройства, бесплатные деловые игры и мастер-классы от работодателей. Кроме того, в рамках ярмарки состоится творческий конкурс на лучшее резюме «Моя будущая работа».

В конкурсе резюме могут принять участие школьники и студенты высших и средних профессиональных организаций. Творческое резюме необходимо направить до 17:00 часов 15 мая с пометкой «Конкурс резюме» по адресу электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru. Наш оперативный Твиттер, дружеский Вконтакте, серьезный Фэйсбук и впечатляющий Instagram. Подключайтесь!

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