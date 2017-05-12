Руководителей нескольких детских садов оштрафовали в Хабаровском крае
В районе имени Полины Осипенко прокуратура провела проверки в нескольких детских садах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В районе имени Полины Осипенко прокуратура провела проверки в нескольких детских садах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Служащие выявили нарушения
Так, туалетные комнаты не соответствовали требованиям законодательства. Обнаружилось, что в учреждениях нет внутренней канализации, имелись нарушения в работе пищеблока.
В итоге руководителей детсадов оштрафовали на три тысячи рублей.
«К образовательным учреждениям и администрации муниципального района имени Полины Осипенко в интересах несовершеннолетних воспитанников предъявлены исковые заявления с требованиями устранить допущенные нарушения
Районный суд согласился с требованиями прокурора и принял решение об их полном удовлетворении. Его исполнение будет взято на контроль служащими надзорного ведомства.