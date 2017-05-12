Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Обезболивающие повышают риск инфаркта
В Испании стартует массовая распродажа жилья
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Киркоров вычеркнул предателей из списка приглашенных на юбилей
"Сильный взрыв": спецназовец о "Корнете" в Сирии
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле: СМИ о подробностях
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
1080 лет парку Лос-Гласьярес
22По миру прошел Первомай
03:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Руководителей нескольких детских садов оштрафовали в Хабаровском крае

В районе имени Полины Осипенко прокуратура провела проверки в нескольких детских садах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Служащие выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях, расположенных в административном центре и селе Владимировка.

Так, туалетные комнаты не соответствовали требованиям законодательства. Обнаружилось, что в учреждениях нет внутренней канализации, имелись нарушения в работе пищеблока.

В итоге руководителей детсадов оштрафовали на три тысячи рублей.

«К образовательным учреждениям и администрации муниципального района имени Полины Осипенко в интересах несовершеннолетних воспитанников предъявлены исковые заявления с требованиями устранить допущенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Районный суд согласился с требованиями прокурора и принял решение об их полном удовлетворении. Его исполнение будет взято на контроль служащими надзорного ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Железнодорожный переезд на одной из улиц Хабаровска будет частично закрыт во время проведения ремонтных работ
Сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
Белоруссия обвинила Россию в нарушении договора о ЕАЭС
Трамп выложил фото с Лавровым и Климкиным и призвал строить мир
ФАС предложила повысить цены на газ «Газпрома»
В Италии отменили алименты для обеспеченных людей
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь