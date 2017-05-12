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03:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Потомок Пророка Мухаммада в 41-ом поколении приедет в Хабаровск на мусульманский форум

Очередной третий форум пройдет 15—16 мая.

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

15—16 мая в Хабаровске пройдет III мусульманский форум «Ислам на Дальнего Востоке: уникальное и всеобщее», организованный Духовным управлением мусульман Дальнего Востока в составе Центрального духовного управления мусульман России при поддержке правительства Хабаровского края. Ключевым событием в рамках III мусульманского форума станет участие потомка Пророка Мухаммада в 41-ом поколении, советника ректора Болгарской исламской Академии, профессора, доктора Амманского международного университета исламских наук, шейха Абдурраззака Абдуррахмана Ассаади, сообщили ИА AmurMedia в Духовном управлении мусульман Дальнего Востока.

Форум будет посвящен всестороннему рассмотрению вопросов, связанных с популяризацией и систематизацией работы Духовного управления мусульман Дальнего Востока в составе Центрального духовного управления мусульман России, содействию последовательной и гармоничной социализации мусульманской молодежи, а также усилению межконфессионального сотрудничества, противодействию радикализму, национализму.

Ключевым событием в рамках III мусульманского форума станет участие потомка Пророка Мухаммада в 41-ом поколении, советника ректора Болгарской исламской Академии, профессора, доктора Амманского международного университета исламских наук, шейха Абдурраззака Абдуррахмана Ассаади. Также в форуме примут участие высокопоставленные гости из Чеченской, Ингушской и Дагестанской республик. Ожидаются гости из Москвы и Кремля.

Основной акцент в дискуссиях и обсуждениях на полях III мусульманского форума будет сделан на выработке предложений и рекомендаций по гармонизации отношений в исламском сообществе на Дальнем Востоке; активному и последовательному взаимодействию и сотрудничеству с государственными региональными и местными органами власти и управления, общественными организациями и объединениями, а также с образовательными и научными учреждениями.

В рамках III мусульманского форума состоится пленарное заседание с рядом тематических и профильных круглых столов на темы: Межнационального и межконфессионального согласия; роли духовно-нравственных ценностей в поликультурном обществе; взаимодействие и укрепление позитивного сотрудничества мусульманских организаций, культурных центров и обществ; профилактики религиозного экстремизма; социальном служении и роли мусульманской женщины в воспитании подрастающего поколения.

Отдельно на полях форума будет рассмотрен вопрос интеграционного сотрудничества и взаимодействия Духовного управления мусульман Дальнего Востока с духовными управлениями мусульман евразийского пространства через внедрение системы прямой и последовательной координации их деятельности.

В данном контексте особо будет уделено внимание вопросу развития обучения и подготовки согласно норм традиционного ислама имамов Дальнего Востока.

Также III мусульманский форум рассмотрит отчет Духовного управления мусульман Дальнего Востока о ходе реализации собственной программы развития в период с 2016 по 2026 годы.

Форум будет проходить в спортивно-культурном комплексе «Арсеналец» (ул. Тихоокеанская, 60), участие в нем открытое.

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