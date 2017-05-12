Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мышцы способны чувствовать сахар
СМИ узнали о новом бизнесе сына генерального прокурора России
Часть россиян предложили лишить пенсии
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Героическая победа Моуринью. МЮ и «Аякс» — в финале Лиги Европы
Волейболисты «Зенита» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Обезболивающие повышают риск инфаркта
Треть россиян не доверяет врачам
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
12Бал Met Gala 2017
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
07:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

12 мая в Челябинске синоптики обещают сухую погоду с порывистым ветром

Температура воздуха составит +15 градусов.

Источник: Reuters

12 мая в Челябинске будет сухая и ветреная погода, сообщают в городском гидрометцентре.

В городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +13,+15, ночью +6,+8. Ветер западный 7−12 м/с, днём отдельные порывы до 16 м/с.

Сегодня по народному календарю Девять мучеников. 12 мая считается днём целителей. Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+12°
пасмурно
761 мм рт. ст.
повышенное
82 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Садоводам: как правильно белить деревья на даче
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
США начнут поставлять говядину в Китай
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
СМИ: Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США
Местные выборы в Германии решат судьбу Ангелы Меркель
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь