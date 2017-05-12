12 мая в Челябинске синоптики обещают сухую погоду с порывистым ветром

12 мая в Челябинске будет сухая и ветреная погода, сообщают в городском гидрометцентре.

В городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +13,+15, ночью +6,+8. Ветер западный 7−12 м/с, днём отдельные порывы до 16 м/с.

Сегодня по народному календарю Девять мучеников. 12 мая считается днём целителей. Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».