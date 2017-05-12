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05:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Всероссийский правовой диктант впервые напишут в Иркутске

Впервые в Иркутске пройдет Всероссийский правовой диктант.

Всероссийский правовой диктант впервые напишут в Иркутске 20 мая 2017 года, в России акция пройдёт уже во второй раз. Как сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета, на 12 мая в Иркутске зарегистрирована только одна площадка проведения диктанта — юридический институт ИГУ (ул. Улан-Баторская, 10). Зарегистрироваться на участие в акции можно по ссылке: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVNSZkHDlgjmGiRSqJd2K3wNd3nSNm2hcl5P_DFEOl00F2Q/viewform?c=0&w=1. Начало диктанта в 12:00, вход свободный, с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, ручку.

Всероссийский правовой диктант призван выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дать возможность каждому желающему узнать свой уровень правовой грамотности и культуры. Участникам предстоит ответить на 50 вопросов из отраслей права: безопасность, гражданское право, здоровье, финансы. Как обещают организаторы, вопросы не потребуют специальных знаний.

После подсчета результатов каждый участник получит по электронной почте сертификат с его индивидуальным баллом. В свою очередь организаторы по итогам акции составят специальную карту, на основе которой будут разработаны рекомендации и предложения для органов власти по системному улучшению качества правовой грамотности среди граждан России.

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