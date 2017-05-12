Всероссийский правовой диктант впервые напишут в Иркутске
Впервые в Иркутске пройдет Всероссийский правовой диктант.
Впервые в Иркутске пройдет Всероссийский правовой диктант.
Всероссийский правовой диктант впервые напишут в Иркутске 20 мая 2017 года, в России акция пройдёт уже во второй раз. Как сообщает
Всероссийский правовой диктант призван выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дать возможность каждому желающему узнать свой уровень правовой грамотности и культуры. Участникам предстоит ответить на 50 вопросов из отраслей права: безопасность, гражданское право, здоровье, финансы. Как обещают организаторы, вопросы не потребуют специальных знаний.
После подсчета результатов каждый участник получит по электронной почте сертификат с его индивидуальным баллом. В свою очередь организаторы по итогам акции составят специальную карту, на основе которой будут разработаны рекомендации и предложения для органов власти по системному улучшению качества правовой грамотности среди граждан России.