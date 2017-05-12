Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Киркоров вычеркнул предателей из списка приглашенных на юбилей
"Сильный взрыв": спецназовец о "Корнете" в Сирии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле: СМИ о подробностях
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
05:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские ученые открыли новые свойства винограда

Приморские ученые открыли способ значительного увеличения содержания ценных веществ в винограде амурском, сообщает ИА «Дейта».

Предложенные методы позволят использовать культуру клеток винограда этого вида для промышленного производства резвератрола — вещества, положительно влияющего на продолжительность жизни животных, обладающего антиопухолевой активностью, кардиопротективными, нейропротективными и гепатопротекторными свойствами.

Используя методы регуляции биосинтеза ценных веществ, ученые смогли увеличить содержание резвератрола в клеточных культурах винограда в 100 раз (до 3% от сухой массы) по сравнению с необработанными клетками винограда.

Эти разработки позволят сделать производство резвератрола более эффективным. В настоящее время вещество получают из растений горца птичьего (Polygonum cuspidatum) — это длительный и затратный процесс, поскольку содержание резвератрола во взрослом растении не превышает десятых долей процента от сухой массы клеток.

Вместо этого ученые предлагают получать резвератрол из клеточных культур растений, благодаря чему продукт можно создавать независимо от сезона, почвенных и погодных условий.

Для увеличения содержания резвератрола с целью промышленного производства предлагается увеличить биосинтез ценных веществ с помощью введения в клетки винограда специальных генных конструкций, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Поиски учителя-содомита продолжаются в Хабаровском крае
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
Белоруссия обвинила Россию в нарушении договора о ЕАЭС
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
СМИ: Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США
Местные выборы в Германии решат судьбу Ангелы Меркель
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь