Приморские ученые открыли новые свойства винограда

Предложенные методы позволят использовать культуру клеток винограда этого вида для промышленного производства резвератрола — вещества, положительно влияющего на продолжительность жизни животных, обладающего антиопухолевой активностью, кардиопротективными, нейропротективными и гепатопротекторными свойствами.

Используя методы регуляции биосинтеза ценных веществ, ученые смогли увеличить содержание резвератрола в клеточных культурах винограда в 100 раз (до 3% от сухой массы) по сравнению с необработанными клетками винограда.

Эти разработки позволят сделать производство резвератрола более эффективным. В настоящее время вещество получают из растений горца птичьего (Polygonum cuspidatum) — это длительный и затратный процесс, поскольку содержание резвератрола во взрослом растении не превышает десятых долей процента от сухой массы клеток.

Вместо этого ученые предлагают получать резвератрол из клеточных культур растений, благодаря чему продукт можно создавать независимо от сезона, почвенных и погодных условий.

Для увеличения содержания резвератрола с целью промышленного производства предлагается увеличить биосинтез ценных веществ с помощью введения в клетки винограда специальных генных конструкций, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Михаил Грач.