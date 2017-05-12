Из Красноярска откроют новый авиарейс в Благовещенск и Владивосток

Авиакомпания «Саранские авиалинии» объявила о запуске нового направления из Красноярска в Благовещенск и Владивосток. Первый самолет вылетит из аэропорта «Емельяново» 26 мая. Полеты будут выполняться до 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской воздушной гавани.

Красноярцы смогут улететь до Владивостока два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов до Благовещенска составит около 10,3 тысячи рублей, до Владивостока — 11 тысяч рублей. Тарифы могут меняться в зависимости от загрузки самолета и сезонности. При этом, утверждает авиаперевозчик, для молодежи до 24 лет и пенсионеров будут действовать скидки.