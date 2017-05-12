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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из Красноярска откроют новый авиарейс в Благовещенск и Владивосток

Самолеты начнут летать из «Емельяново» с 26 мая.

Источник: Reuters

Авиакомпания «Саранские авиалинии» объявила о запуске нового направления из Красноярска в Благовещенск и Владивосток. Первый самолет вылетит из аэропорта «Емельяново» 26 мая. Полеты будут выполняться до 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской воздушной гавани.

Красноярцы смогут улететь до Владивостока два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов до Благовещенска составит около 10,3 тысячи рублей, до Владивостока — 11 тысяч рублей. Тарифы могут меняться в зависимости от загрузки самолета и сезонности. При этом, утверждает авиаперевозчик, для молодежи до 24 лет и пенсионеров будут действовать скидки.

Отметим, что время в пути до Благовещенска составит 4 часа 5 минут, до Владивостока — 7,5 часов. Все полеты будут выполняться на воздушных судах Ан-148−100. Вместимость судна российско-украинского производства составит 70−80 человек.

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