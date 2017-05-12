Красноярцев ждут теплые и дождливые выходные

Красноярцев ждет теплая и дождливая погода в выходные дни. По данным портала Gismeteo.ru в пятницу, 12 мая, потеплеет до +2°С. При этом осадки ожидаются на протяжении всего дня. К вечеру ситуация не изменится. Сила ветра составит 4 м/с.

В субботу, 13 мая, погода также порадует жителей краевого центра. Днем воздух прогреется до +25°С, а вечером возможен небольшой дождь, при этом похолодает до +15°С. Ветер в этот день усилится до 6 м/с.