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05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцев ждут теплые и дождливые выходные

В субботу воздух прогреется до +25°С.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцев ждет теплая и дождливая погода в выходные дни. По данным портала Gismeteo.ru в пятницу, 12 мая, потеплеет до +2°С. При этом осадки ожидаются на протяжении всего дня. К вечеру ситуация не изменится. Сила ветра составит 4 м/с.

В субботу, 13 мая, погода также порадует жителей краевого центра. Днем воздух прогреется до +25°С, а вечером возможен небольшой дождь, при этом похолодает до +15°С. Ветер в этот день усилится до 6 м/с.

В воскресенье утром будет по-весеннему холодно — столбики термометра 14 мая будут колебаться около отметок +7…+9°С, однако ближе к полудню резко потеплеет до +19°С. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Синоптики отмечают, что утром в понедельник, 15 мая, также возможен дождь.

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