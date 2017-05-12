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05:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Показательная массовая зарядка не вдохновила жителей Хабаровска

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Флэшмоб «Здоровый призывник — сильная армия!» состоялся в центре Хабаровска.

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Мероприятие, посвященное весеннему призыву и празднованию 150-летия 301-го военного госпиталя, проходило в дальневосточной столице впервые. Сотни человек собрались на площади перед городским дворцом культуры. Однако несмотря на такое большое количество желающих взглянуть на флэшмоб, в самой утренней зарядке приняли участие далеко не все. И хотя настроение поднимала группа волонтеров, которые и вели зарядку, спустя полчаса на площади почти никого из горожан не осталось. Как оказалось, большая часть людей, собравшихся на площади, пришли на праздничный концерт, который проходил в доме культуры, а не на зарядку.

Стоит также заметить, что пусть мероприятие косвенно относилось к армии, в флэшмобе приняли участие в основном девушки. Вместо спортивного инвентаря люди подготовили свои мобильные телефоны, на которые они снимали «танцующую» молодежь.

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