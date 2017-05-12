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07:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Евровидение-2017: определен порядок выступления финалистов

В Киеве в четверг вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.

Источник: Reuters

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. По итогам жеребьевки стали известны порядковые номера участников Евровидения-2017, под которыми они выступят в финале конкурса 13 мая в Киеве.

В Киеве в четверг вечером состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.

Жребий определил такой порядок выступлений:

  1. Израиль
  2. Польша
  3. Белоруссия
  4. Австрия
  5. Армения
  6. Нидерланды
  7. Молдавия
  8. Венгрия
  9. Италия
  10. Дания
  11. Португалия
  12. Азербайджан
  13. Хорватия
  14. Австралия
  15. Греция
  16. Испания
  17. Норвегия
  18. Великобритания
  19. Кипр
  20. Румыния
  21. Германия
  22. Украина
  23. Бельгия
  24. Швеция
  25. Болгария
  26. Франция

Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.

Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран «Большой пятерки», а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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