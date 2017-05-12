Евровидение-2017: определен порядок выступления финалистов

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. По итогам жеребьевки стали известны порядковые номера участников Евровидения-2017, под которыми они выступят в финале конкурса 13 мая в Киеве.

В Киеве в четверг вечером состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.

Жребий определил такой порядок выступлений:

Израиль Польша Белоруссия Австрия Армения Нидерланды Молдавия Венгрия Италия Дания Португалия Азербайджан Хорватия Австралия Греция Испания Норвегия Великобритания Кипр Румыния Германия Украина Бельгия Швеция Болгария Франция

Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.