Евровидение-2017: определен порядок выступления финалистов
В Киеве в четверг вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.
В Киеве в четверг вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.
КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. По итогам жеребьевки стали известны порядковые номера участников Евровидения-2017, под которыми они выступят в финале конкурса 13 мая в Киеве.
В Киеве в четверг вечером состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.
Жребий определил такой порядок выступлений:
Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.
Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран «Большой пятерки», а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.
Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.