5-летняя жительница Иркутска завоевала титул «Мисс Интербриллиант мира ЕС — 2017»

5-летняя жительница Иркутска Сабрина Горбунова стала победительницей международного конкурса «Мисс и Мистер Интербриллиант мира ЕС — 2017». Девочка в своей возрастной категории была единственной россиянкой. Она обошла 22-х соперниц. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на организаторов.

С 27 апреля по 1 мая в курортном городе Подебрады (Чехия) прошел весенний сезон седьмого международного фестиваля Treasure of nations -Interbrilliant World Spring 2017. В мероприятии приняли участие дети и молодежь из Чехии, Болгарии, России, Кыргызстана, Украины.

«Погода не совсем порадовала, было несколько прохладно, однако это не испортило настроение нашим гостям и вечером они дружно отправились на ужин знакомств в один из многочисленных ресторанов города, чтобы попробовать традиционное чешское блюдо — свинную рульку на пиве и другие чешские блюда», — отметила организатор фестиваля Виктории Майер.

На следующий день в мэрии города Подебрады прошел торжественный прием, а после этого гости отправились в поездку на увлекательную экскурсию по Праге. 29 апреля состоялась репетиция и конкурсный Гала-вечер. Участники соревновались в номинациях Top Talent Interbrilliant World EU 2017, Top Model Interbrilliant World EU 2017 и Miss/Mister Interbrilliant World EU 2017.

Все участники продемонстрировали творческие и модельные таланты, хорошую профессиональную подготову, высокую организованность и дисциплинированность, а их родители — свою заботу в виде великолепных костюмов для своих детей.