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16:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на выходных будет дождливо и тепло

Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в пятницу температура днем составит +26°C, облачно с прояснениями.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +12°C, днем +18°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +13°C, днем +21°C, облачно с прояснениями.

По прогнозу Gismeteo, днем в пятницу температура днем составит +23°C, облачно с прояснениями.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +18°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +11°C, днем +20°C, облачно с прояснениями.

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