В Новосибирске на выходных будет дождливо и тепло
Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса, днем в пятницу температура днем составит +26°C, облачно с прояснениями.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +12°C, днем +18°C, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +13°C, днем +21°C, облачно с прояснениями.
По прогнозу Gismeteo, днем в пятницу температура днем составит +23°C, облачно с прояснениями.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +18°C, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +11°C, днем +20°C, облачно с прояснениями.