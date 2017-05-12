В Центральном парке Красноярска высадят 200 деревьев

В Центральном парке Красноярска планируется полностью обновить деревья. Администрация парка объявила специальную акцию, в рамках которой любой желающий может приобрести саженец и посадить его на одной из аллей. Об этом сообщает «7 канал».

Чтобы посадить дерево, нужно заказать саженец и подобрать оптимальное место на сайте парка. Помощь в посадке окажут специалисты. При желании на саженец можно поместить именную табличку. Всего планируется высадить 200 деревьев.

Организаторы признаются, что аллеи парка уже давно нуждаются в обновлении насаждений.

«У нас задача — обновить лесной массив, потому что здесь в 60-е годы было высажено очень много американского клена. Как выясняется сейчас, это древесный сорняк, который не дает реально расти другим каким-то ценным породам деревьев. Поэтому мы и решили запустить эту акцию», — поясняет замдиректора по культуре Центрального парка Алексей Шаргородский.

Организаторы обещают тщательный уход за каждым высаженным деревом. Акция завершится в конце июня, однако ее могут продлить до осени.