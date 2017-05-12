Погода подмочит один из грядущих выходных в Хабаровске
В воскресенье, скорее всего, уже без осадков.
В воскресенье, скорее всего, уже без осадков.
Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.
Небольшой дождь ожидается в Хабаровске в ближайшую субботу, 13 мая. В воскресенье погода, скорее всего, будет уже более комфортной. В этот день осадки не исключены, но
— В ночь на субботу в городе будет дождь. Днем в этот день небольшой дождь еще сохранится. Температура ночью порядка +7…+9°C, днем около +16…+18°C. Ветер восточных направлений, умеренный. В воскресенье, вероятнее всего, погода будет более комфортной. По крайней мере, в отношении осадков.
По словам специалиста, в первую половину новой рабочей недели осадков не ожидается. Ветер будет восточных и