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06:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Погода подмочит один из грядущих выходных в Хабаровске

В воскресенье, скорее всего, уже без осадков.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Небольшой дождь ожидается в Хабаровске в ближайшую субботу, 13 мая. В воскресенье погода, скорее всего, будет уже более комфортной. В этот день осадки не исключены, но все-таки маловероятны, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— В ночь на субботу в городе будет дождь. Днем в этот день небольшой дождь еще сохранится. Температура ночью порядка +7…+9°C, днем около +16…+18°C. Ветер восточных направлений, умеренный. В воскресенье, вероятнее всего, погода будет более комфортной. По крайней мере, в отношении осадков. Какой-то небольшой, кратковременный дождь возможен, но не обязателен. Ветер восточного направления силой 4−9 м/с. В какой-то момент он может сменить направление на северо-восточное, но также не больше 9 м/с. Температуры такие же, как и субботу: +7…+8°C ночью и где-то +18…+19°C днем, — сообщила Людмила Игнатенко.

По словам специалиста, в первую половину новой рабочей недели осадков не ожидается. Ветер будет восточных и юго-восточных направлений. Температура ночью где-то +7…+8°C, а днем в эти дни сохранится тенденция к потеплению. Если в понедельник будет еще +17…+18°C, то к середине недели будет уже до +20…+22°C.

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