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06:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Ночь в музее предлагают провести жителям Владивостока

Во Владивостоке состоится ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Ночь музеев — 2017» пройдёт в Приморской государственной картинной галерее в десятый раз под девизом «Экостиль: в гармонии с собой и миром».

Девиз связан с Годом экологии в Российской Федерации. Тема экологии рассматривается в широком аспекте — и как сохранение окружающей среды, и как уважение достоинства природы и достоинства человека.

В программах Ночи музеев примут участие многие деятели искусства и учреждения: мастер нихонга Юкио Кондо из Японии, мастера каллиграфии из Кореи и России, молодые художники из Владивостокского колледжа искусств и Дальневосточного института искусств, искусствоведы, культурологи и японисты из Школы искусства, культуры и спорта и Школы международных и региональных исследований ДВФУ, Морской государственный университет имени Г. И. Невельского, Дальневосточный морской заповедник, Владивостокская школа современного искусства, школа для одарённых детей имени Н. Н. Дубинина, галерея «Раритетъ», Литературный театр Екатерины Кучук, Шаляпинский центр, Творческая мастерская «Мода из комода», «Почта России», член Союза писателей России И. И. Шепета, поэты г. Владивостока; члены Союза художников России Евгений Макеев, Владимир Погребняк и другие приморские художники; ресторан грузинской кухни Сациви.

Художественным символом акции в морском городе Владивостоке станет РЫБА.

Программа мероприятия:

Главное здание: Алеутская улица, 12.

Уличное пространство перед центральным входом.

18.00 — 20.00. Перформанс Олега Батухтина. В течение двух часов будет создан арт-объект «Рыба» из поленьев.

20.00. Открытие Международной акции «Ночь музеев — 2017». Приветствие участников и презентация программ (Зал маринистики. Зал № 8).

Зал № 9.

20.30 — 21.30. «Искусство нужно человеку, как вода и воздух». Юкио Кондо.

Лекция об эстетике и стиле в нихонга (количество ограниченно).

Экскурсия по выставке Юкио Кондо «Искусство для всех» (Япония).

В Оливковом зале (1 этаж).

«Почта России» представляет: Выставка филателистических изданий «Сохраним природу, сохраним жизнь» (Серия «Редкие животные и растения Дальнего Востока»).

ЭКОлекторий (Красный зал. Зал № 2).

20.30. «Поэтизируя природу» (О творчестве И. И. Левитана), Лекция-беседа. Ведёт младший научный сотрудник А. К. Лобкова.

21.00. «Музыка моря». Лекция-беседа. Ведёт младший научный сотрудник А. О. Мельникова.

В течение всего вечера:

22.45 — 23.30. Старший научный сотрудник О. А. Батиевская с лекцией-беседой «Поэт природы — царь леса» о творчестве И. И. Шишкина.

Виртуальный квест «Роберт Грант в поисках отца». Сталкер — младший научный сотрудник М. Е. Соболева.

Интеллектуально-развлекательный уголок для детей (+7).

Артлото, пазлы, квесты (М. Е. Соболева).

Выставка патефонов от галереи «Раритетъ».

Презентация программы «Звучащий патефон» (повтор в течение вечера).

Зал № 6.

Выставка «Поющие рыбы». Фарфор Ольги Калюжной. Живопись Натальи Попович, графика Андрея Камалова из собрания Приморской государственной картинной галереи.

Зал № 7.

22.00 — 22.30. «Галерейный альбом». Юкио Кондо создаёт творческую работу «В альбом». Работа будет представлена на выставке.

Экскурсии по выставке Юкио Кондо «Искусство для всех» (Япония).

Зал № 8.

21.30−21.45. Галерея «Раритетъ» представляет выставку патефонов. Голос великого русского певца Ф. И. Шаляпина.

21.45−22.15. Концертная программа «Ф. И. Шаляпин. Люди. Эпоха». Авторы и исполнители — сообщество почитателей творчества Ф. И. Шаляпина в г. Владивостоке. Подразделение Шаляпинского центра (Художественный руководитель — Анна Проскурякова).

22.20 — 22.50. Концертная программа «Здесь хорошо».

Исполняет Анна Проскурякова; Концертмейстер — Елена Шестакова.

23.00 — 23.30. Продолжение концертной программы «Ф. И. Шаляпин. Люди. Эпоха».

Музейный дворик (на заднем дворе).

Терраса от ресторана грузинской кухни «Сациви».

Будущий Центр «Эрмитаж — Владивосток».

Светланская улица, 38/40.

Фотовыставка «Подводный мир морского заповедника».

Арт-объект от студии «Театр +ИЗО».

20.00. Презентация акции «Защитим окрестности родного города».

Проект учащихся Международной лингвистической школы, волонтеров.

Приморской государственной картинной галереи.

20.30 — 21.30. Моноспектакль «Михаил Пришвин. Женьшень».

Автор и ведущая — актриса Екатерина Кучук.

21.30. Модный показ от Ольги Гавревой (Творческая мастерская «Мода из комода»).

22.00 — 22.10. Презентация проекта Видео-арт «Пенетрация» (18+) Антон Лапшин, Владивостокская школа современного искусства.

22.10 — 23.20. Литературно-художественная программа «Город Солнца». (О жизни и творчестве приморского художника Александра Пыркова). Автор и ведущий — член Союза писателей России И. И. Шепета, поэты г. Владивостока. В мероприятии примут участие члены Союза художников России Евгений Макеев, Владимир Погребняк и другие приморские художники.

Партизанский проспект, 12.

Уличная площадка.

18.00. Городской пленэр от студентов Дальневосточного института искусств и Приморского художественного колледжа.

Бордовый зал.

Выставка «Каллиграфия. Россия — Корея». Экскурсии по выставке проводят студенты Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ.

19.00. Экологическая лекция «Побережье Владивостока». Ведут студенты МГУ имени Г. И. Невельского.

Оливковый зал.

Выставка-конкурс «Грани искусства» (школа-интернат для одаренных детей им. Н. Н. Дубинина, (ВГУЭС).

17.00 — 19.30. Мастер-класс «Клёвое место» по изготовлению обитателей моря.

20.00 — 21.00. Демонстрационный мастер-класс по изготовлению изделий из холодного фарфора «Весенний букет». Анастасия Козина, ст. преподаватель Кафедры ИЗО Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ.

21.30. Экологическая викторина «Что? Где? Когда?». Ведут студенты МГУ имени Г. И. Невельского.

Ирина Петрова.

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