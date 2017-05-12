Возле здания суда в Красноярске появилась «скамья примирения»
Скульптуру установили в четверг, 11 мая.
Скульптуру установили в четверг, 11 мая.
Возле здания Красноярского краевого суда на пр. Мира 11 мая установлена «Скамья примирения». Как сообщили в
Такие сооружения на сегодняшний день не являются редкостью. Они появляются во многих городах России, а также за рубежом. Особенностью «Скамьи примирения» является то, что она сделана в виде двух сходящихся к центру наклонных плоскостей, поэтому присевшие будут вынуждены приблизиться друг к другу. Первая подобная скульптура в России была установлена в 2000 году в Сочи.
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