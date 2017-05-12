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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Возле здания суда в Красноярске появилась «скамья примирения»

Скульптуру установили в четверг, 11 мая.

Возле здания Красноярского краевого суда на пр. Мира 11 мая установлена «Скамья примирения». Как сообщили в пресс-службе инстанции, скамья сделана из гранита и она «гармонично дополнила архитектурную композицию «Фонтан Фемида». На скамье выбиты слова древнегреческого историка Тита Ливия: «Достигнутый мир лучше и надежнее ожидаемой победы».

Такие сооружения на сегодняшний день не являются редкостью. Они появляются во многих городах России, а также за рубежом. Особенностью «Скамьи примирения» является то, что она сделана в виде двух сходящихся к центру наклонных плоскостей, поэтому присевшие будут вынуждены приблизиться друг к другу. Первая подобная скульптура в России была установлена в 2000 году в Сочи.

Как добавили в пресс-службе краевого суда, такое сооружение символизирует мирную миссию судей, место для урегулирования спорных ситуаций и решения конфликтов.

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