Возле здания суда в Красноярске появилась «скамья примирения»

Возле здания Красноярского краевого суда на пр. Мира 11 мая установлена «Скамья примирения». Как сообщили в пресс-службе инстанции, скамья сделана из гранита и она «гармонично дополнила архитектурную композицию «Фонтан Фемида». На скамье выбиты слова древнегреческого историка Тита Ливия: «Достигнутый мир лучше и надежнее ожидаемой победы».

Такие сооружения на сегодняшний день не являются редкостью. Они появляются во многих городах России, а также за рубежом. Особенностью «Скамьи примирения» является то, что она сделана в виде двух сходящихся к центру наклонных плоскостей, поэтому присевшие будут вынуждены приблизиться друг к другу. Первая подобная скульптура в России была установлена в 2000 году в Сочи.