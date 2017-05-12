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06:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Следователь по делу Пушкарева — о конфликте журналиста и охранников: Не угрожали и не били

На связь с Владивостоком из Басманного суда Москвы вышел Дмитрий Горелов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Сотрудники службы охраны предприятий брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, обвиняемые в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Павла Брыкина, не угрожали ему и не били его. Они лишь стояли, подняв руки и как бы заслоняя своего шефа от представителя СМИ. Свою версию событий, которые вошли в основу резонансного уголовного дела, изложил последний свидетель — старший следователь Главного управления по рассмотрению особо важных дел СК РФ Дмитрий Горелов, передает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, корреспондент программы «Честный детектив» Павел Брыкин ранее заявил, что 7 июня 2016 года у здания приморского УФСБ во время съемок репортажа о деятельности арестованного мэра Игоря Пушкарева на него напали охранники ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» и «Востокцемент» (предприятия принадлежат брату градоначальника Андрею Пушкарева) — Олег Фецыч и Антон Таюрский. По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенном с насилием, было возбуждено уголовное дело, а сотрудники службы охраны довольно оперативно попали на скамью подсудимых.

Горелов на связь с Владивостоком вышел из Басманного районного суда Москвы. Пояснил, что в служебной командировке во Владивостоке был всего две недели — на время следственных действий по делу мэра приморской столицы Игоря Пушкарева. Большая часть допросов проходила в здании УФСБ на Алеутской, 46. Вот и в тот злополучный для Брыкина, Фецыча и Таюрского день он был в кабинете следователя Гилева, когда к нему на допрос пришел брат градоначальника. Он решил не мешать коллеге по цеху, и вышел, договорившись встретиться на крыльце после и пойти вместе на обед. Так, собственно, и произошло. Покинул здание УФСБ пораньше, чтобы потом не стоять в очереди — из-за особенностей пропускной системы. И стоял поодаль с сигаретой в руках.

Все произошло фактически на его глазах. Сначала он заметил Брыкина с маленькой камерой: «Он стоял на тротуаре, смотрел в боковой экран камеры, может настраивал ее, может уже снимал. Но ничего криминального в этом я не увидел, ведь Алеутская — это центр Владивостока, мало ли что человек здесь может снимать».

«Минут через пять после меня вышел Андрей Пушкарев и быстро проследовал к серой машине. Попытался сесть в нее с одной стороны, не получилось, тогда обошел с другой и уехал», — сказал Дмитрий Горелов.

По поводу конфликта Брыкина с охранниками пояснил, что «видел, как два человека корпусами своих тел и руками пытались запретить съемку Пушкарева в то время, как он говорил, что он журналист и они мешают ему работать».

«Ударов, хлопков я не видел. Были поднятые вверх руки. Машина с Пушкаревым уехала, а словестная перепалка продолжалась. Угроз я не слышал, как и сути беседы, а вот слова, что это журналист, он имеет право снимать — были. Также звучала фамилия Пушкарева», — повторил допрашиваемый.

«Это ложь», — не выдержал подсудимый Олег Фецыч.

От вопроса «усмотрел ли он противоправность каких-либо действий в конфликте, произошедшем на его глазах», Дмитрий Горелов тактично уклонился: «Я же не прокурор, а свидетель. Юридическую оценку давать не могу».

Горелов попросил Фрунзенский районный суд Владивостока освободить его от дальнейшего участия в деле.

Следующее заседание намечено на 19 мая. Свои доводы суду озвучит гособвинение.

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