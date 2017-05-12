На Киевщине бойцов АТО привлекли к патрулированию улиц

Пилотный проект «Безопасность жизни» позже охватит и другие города Украины, цель которого — охрана общественного порядка ветеранами АТО. Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции в Киевской области.

«Главная его цель — охрана общественного порядка, профилактика преступности и трудоустройства ветеранов АТО, которые и дальше стремятся нести службу на благо украинского народа. Реализован он при поддержке Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Ежедневно пятеро бойцов несут службу на постах и привлечены к пешему патрулированию. Оружия при себе не имеют, но обеспечены необходимыми спецсредствами — наручниками, дубинками и рациями. Имеют право задерживать нарушителей и оперативно передавать их полиции, с которой находятся в тесной координации. В дальнейшем проект перенесется на более крупный населенный пункт — город Ирпень, который также нуждается в подкреплении из числа пеших патрулей. Также запланировано подключение всех пунктов охраны порядка к системе видеонаблюдения.