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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове появится Центр бокса российского значения

В областной администрации прошла встреча генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и почетных гостей и участников престижных боев по версиям WSB и WBA.

По инициативе Амана Тулеева в областной столице Кузбасса появится Центр бокса российского значения.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, генеральный секретарь Федерации бокса России отметил высокий уровень подготовки кузбасских спортсменов, спортивные традиции, которые подарили миру таких известных спортсменов, как Юрий Арбачаков, Григорий Дрозд, Миша Алоян и прочих. В настоящее время в столице Кузбасса проходят престижные бои по версии WSB и WBA, которые собираются смотреть болельщики из 100 стран мира.

Первый замгубернатора Владимир Чернов, принимавший участие во встрече, подчеркнул, что кузбассовцы особо любят силовые виды спорта, такие как бокс, борьба, дзюдо, тяжелая атлетика и др. Центр бокса может появиться в Кемерове в конце 2017 года — начале 2018 года. Планируется, что в нем будет проходить профессиональная подготовка боксеров, учебно-тренировочные сборы российских спортсменов, подготовка тренеров и судей, курсы повышения квалификации.

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