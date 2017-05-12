В Кемерове появится Центр бокса российского значения

По инициативе Амана Тулеева в областной столице Кузбасса появится Центр бокса российского значения.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, генеральный секретарь Федерации бокса России отметил высокий уровень подготовки кузбасских спортсменов, спортивные традиции, которые подарили миру таких известных спортсменов, как Юрий Арбачаков, Григорий Дрозд, Миша Алоян и прочих. В настоящее время в столице Кузбасса проходят престижные бои по версии WSB и WBA, которые собираются смотреть болельщики из 100 стран мира.