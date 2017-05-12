В Кемерове появится Центр бокса российского значения
В областной администрации прошла встреча генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и почетных гостей и участников престижных боев по версиям WSB и WBA.
В областной администрации прошла встреча генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и почетных гостей и участников престижных боев по версиям WSB и WBA.
По инициативе Амана Тулеева в областной столице Кузбасса появится Центр бокса российского значения.
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Первый замгубернатора Владимир Чернов, принимавший участие во встрече, подчеркнул, что кузбассовцы особо любят силовые виды спорта, такие как бокс, борьба, дзюдо, тяжелая атлетика и др. Центр бокса может появиться в Кемерове в конце 2017 года — начале 2018 года. Планируется, что в нем будет проходить профессиональная подготовка боксеров,