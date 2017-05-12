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06:34 (мск), источник: Вести Приморье

Уникальный «морской биобанк» откроют во Владивостоке

Оборудование центра позволяет сохранять биообразцы при любых температурах, проводить исследование генома морских млекопитающих и других биологических видов, в том числе находящихся на грани исчезновения.

Криохранилище «Морской биобанк» откроется на базе Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Ресурсный центр “Морской биобанк” является уникальным для России биобанком, предназначенным для хранения и научного использования биообразцов», — сообщили в ННЦМБ.

Оборудование центра позволяет сохранять биообразцы при любых температурах, проводить исследование генома морских млекопитающих и других биологических видов, в том числе находящихся на грани исчезновения.

Открытие центра запланировано на 16 мая, в этот день также состоится научный семинар, участники которого рассмотрят роль биобанков в структуре фундаментальной и прикладной науки, перспективы их развития на Дальнем Востоке, а также обсудят новые технологии в биобанкировании.

ННЦМБ создан в 1 сентября 2016 года на базе трех учреждений Дальневосточного отделения РАН — Института биологии моря им. А. В. Жирмунского, научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» и Дальневосточного морского заповедника. Ученые проводят исследования во всех основных районах дальневосточных морей — от Чукотского полуострова до южной границы Приморья.

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