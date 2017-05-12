Даты основного этапа ЕГЭ-2017

Основной этап экзаменов пройдет с 29 мая по 1 июля. Дополнительный период для «двоечников» — с 5 по 16 сентября, когда у учащихся будет возможность пересдать русский язык и базовый уровень по математике, чтобы получить аттестат.

Середина мая — горячая пора для выпускников 11 класса. Школьники готовятся к сдаче ЕГЭ, от результатов которого зависит их дальнейшая судьба и поступление в желанный вуз. Даты экзаменов уже опубликованы на официальном сайте экзамена. По традиции финальное испытание проводится в один день во всех российских городах и за пределами РФ. Чтобы ученики не воспользовались разницей в часовых поясах, для каждого региона предусмотрены свои задания.

Основной этап (включая резерв) пройдет в этом году с 29 мая по 1 июля:

29 мая (пн) — география, информатика и ИКТ.

31 мая (ср) — математика Б (базовый уровень).

2 июня (пт) — математика П (профильный уровень).

5 июня (пн) — обществознание.

7 июня (ср) — физика, литература.

9 июня (пт) — русский язык.

13 июня (вт) — иностранные языки. Биология.

15 июня (чт) — иностранные языки (устн).

16 июня (пт) — иностранные языки (устн).

19 июня (пн) — химия, история.

20 июня (вт) — резерв: география, информатика и ИКТ.

21 июня (ср) — резерв: литература, химия, физика. Обществознание.

22 июня (чт) — резерв: биология, история, иностранные языки.

23 июня (пт) — резерв: иностранные языки.

28 июня (ср) — резерв: математика Б (базовый), математика П (профильный).

29 июня (чт) — резерв: русский язык.

1 июля (сб) — резерв: по всем предметам.

Дополнительный период для сдачи ЕГЭ предусмотрен для тех, кто не смог получить аттестат из-за неудовлетворительных оценок по основным предметам — русскому языку и по математике (базовому уровню). В 2017 году он пройдет 5—16 сентября .

5 сентября (вт) — русский язык.

8 сентября (пт) — математика Б (базовый уровень).

13 сентября (ср) — резерв: русский язык.

16 сентября (сб) — резерв: математика Б (базовый уровень).

Напомним, в 2016 году в Новосибирске и области было 73 ученика, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. По сравнению с 2015 годом, количество 100-балльников увеличилось на 25 человек, то есть почти вдвое. Вместе с тем увеличилось и количество учеников, которые были удалены с экзамена за нарушения. Если в 2015 году из пунктов сдачи ЕГЭ вывели 10 человек, то в 2016 году — уже 15. Министр образования, науки и инновационной деятельности НСО Сергей Нелюбов объясняет это усилением мер, связанных с защищенностью и технологической оснащенностью пунктов сдачи экзаменов. Шпаргалки и несданный телефон — это самые часто встречающиеся нарушения на экзаменах.