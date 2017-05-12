Даты основного этапа ЕГЭ-2017
Единое расписание экзаменов на территории РФ опубликовали на официальном сайте Единого государственного экзамена.
Единое расписание экзаменов на территории РФ опубликовали на официальном сайте Единого государственного экзамена.
Основной этап экзаменов пройдет с 29 мая по 1 июля. Дополнительный период для «двоечников» — с 5 по 16 сентября, когда у учащихся будет возможность пересдать русский язык и базовый уровень по математике, чтобы получить аттестат.
Середина мая — горячая пора для выпускников 11 класса. Школьники готовятся к сдаче ЕГЭ, от результатов которого зависит их дальнейшая судьба и поступление в желанный вуз. Даты экзаменов уже опубликованы на официальном сайте экзамена. По традиции финальное испытание проводится в один день во всех российских городах и за пределами РФ. Чтобы ученики не воспользовались разницей в часовых поясах, для каждого региона предусмотрены свои задания.
Основной этап (включая резерв) пройдет в этом году с 29 мая по 1 июля:
Дополнительный период для сдачи ЕГЭ предусмотрен для тех, кто не смог получить аттестат
Напомним, в 2016 году в Новосибирске и области было 73 ученика, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. По сравнению с 2015 годом, количество 100-балльников увеличилось на 25 человек, то есть почти вдвое. Вместе с тем увеличилось и количество учеников, которые были удалены с экзамена за нарушения. Если в 2015 году из пунктов сдачи ЕГЭ вывели 10 человек, то в 2016 году — уже 15. Министр образования, науки и инновационной деятельности НСО Сергей Нелюбов объясняет это усилением мер, связанных с защищенностью и технологической оснащенностью пунктов сдачи экзаменов. Шпаргалки и несданный телефон — это самые часто встречающиеся нарушения на экзаменах.