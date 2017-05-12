В Мотыгино восстановили уличное освещение, отключенное из-за долгов

В поселке Мотыгино восстановлено уличное освещение, отключенное из-за долгов перед энергетиками. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве напомнили, что свет на улицах был отключен после незаконных действий главы поселка, после чего «Красноярскэнергосбыт» выставил счет на несколько миллионов рублей. После этого чиновник стал фигурантом уголовного дела и покинул свою должность по решению суда.

В начале апреля прокуратура подала заявление, в котором потребовала администрацию поселка немедленно включить освещение. Иск был удовлетворен Мотыгинским районным судом.

Напомним, экс-глава поселка Мотыгино, по версии следствия, внес изменения в договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт», по которым в перечень объектов энергоснабжения вошли котельные, обеспечивающие жителей водой и теплом. Объекты были незаконно переданы по концессионным соглашениям компании «Северный энергетический комплекс», после чего энергетики выставили администрации Мотыгино счет на 5,9 млн рублей.

Чтобы частично погасить долг, глава администрации дал указание перечислить 4,09 млн рублей в счет «Красноярскэнергосбыта», не согласовав свое решение с местными депутатами. В итоге из-за долгов энергетики отключили свет на улицах поселка, что негативно повлияло на жизнь местного населения.

В ходе допроса 47-летний подозреваемый полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.