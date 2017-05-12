В Мотыгино восстановили уличное освещение, отключенное из-за долгов
Задолженность стала причиной уголовного преследования главы поселка.
Задолженность стала причиной уголовного преследования главы поселка.
В поселке Мотыгино восстановлено уличное освещение, отключенное
В ведомстве напомнили, что свет на улицах был отключен после незаконных действий главы поселка, после чего «Красноярскэнергосбыт» выставил счет на несколько миллионов рублей. После этого чиновник стал фигурантом уголовного дела и покинул свою должность по решению суда.
В начале апреля прокуратура подала заявление, в котором потребовала администрацию поселка немедленно включить освещение. Иск был удовлетворен Мотыгинским районным судом.
Напомним,
Чтобы частично погасить долг, глава администрации дал указание перечислить 4,09 млн рублей в счет «Красноярскэнергосбыта», не согласовав свое решение с местными депутатами. В итоге
В ходе допроса 47-летний подозреваемый полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.