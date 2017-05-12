Акция по профилактике ВИЧ пройдёт в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, в её рамках акции в области пройдут массовые тестирования на ВИЧ, просветительские игры и лотереи, велопробег, торжественный концерт и благотворительная акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 15 по 20 мая в торгово-развлекательном центре «КомсоМолл» в Иркутске с 10:00 до 18:00 специалисты Иркутского областного центра СПИД будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и давать консультации о профилактике ВИЧ. Волонтёры проведут лотереи и просветительские игры для посетителей торгово-развлекательного центра.

Благотворительная акция для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится в театре кукол «Аистёнок» в Иркутске 20 мая. Велопробег «Красная лента» в поддержку всемирного движения по борьбе со СПИДом пройдёт на набережной реки Ангары в Иркутске 21 мая, на острове Юность 21 мая состоится торжественный концерт, посвящённый Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» проходит в России второй год подряд. Организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, а также фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой.