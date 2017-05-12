Акция по профилактике ВИЧ пройдёт в Иркутской области
В Иркутской области с 15 по 21 мая 2017 года пройдет всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».
В Иркутской области с 15 по 21 мая 2017 года пройдет всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».
Как сообщает
С 15 по 20 мая в
Благотворительная акция для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится в театре кукол «Аистёнок» в Иркутске 20 мая. Велопробег «Красная лента» в поддержку всемирного движения по борьбе со СПИДом пройдёт на набережной реки Ангары в Иркутске 21 мая, на острове Юность 21 мая состоится торжественный концерт, посвящённый Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» проходит в России второй год подряд. Организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, а также фонд
Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболевания, также объединить усилия властей и общественных организаций для повышения информированности населения о проблемах распространения