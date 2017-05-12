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06:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Акция по профилактике ВИЧ пройдёт в Иркутской области

В Иркутской области с 15 по 21 мая 2017 года пройдет всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, в её рамках акции в области пройдут массовые тестирования на ВИЧ, просветительские игры и лотереи, велопробег, торжественный концерт и благотворительная акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 15 по 20 мая в торгово-развлекательном центре «КомсоМолл» в Иркутске с 10:00 до 18:00 специалисты Иркутского областного центра СПИД будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и давать консультации о профилактике ВИЧ. Волонтёры проведут лотереи и просветительские игры для посетителей торгово-развлекательного центра.

Благотворительная акция для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится в театре кукол «Аистёнок» в Иркутске 20 мая. Велопробег «Красная лента» в поддержку всемирного движения по борьбе со СПИДом пройдёт на набережной реки Ангары в Иркутске 21 мая, на острове Юность 21 мая состоится торжественный концерт, посвящённый Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» проходит в России второй год подряд. Организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, а также фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой.

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболевания, также объединить усилия властей и общественных организаций для повышения информированности населения о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, формирования у людей навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. Анализ крови (тест) на ВИЧ инфекцию можно сдать в любой поликлинике по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИД бесплатно.

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