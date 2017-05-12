Сотни байкеров порадуют жителей Хабаровска своей невероятной мощностью

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Совсем скоро Хабаровск утонет в реве моторов. В субботу, 13 мая состоится официальное открытие мотосезона 2017 года. Сотни байкеров соберутся вместе, чтобы в первый раз в этом году промчаться на своем «двухколесном коне» через весь город, сообщили ИА AmurMedia организаторы мероприятия.

Мотопарад порадует жителей города своей невероятной мощностью, участники колонны — мотоклубы Дальнего Востока с гордостью проедут по утвержденному маршруту до «Автокино на Заимке», где уже любой хабаровчанин сможет принять участие в байк-пати.

Гостей ждут показательные выступления по стантрайдингу, увлекательные конкурсы для зрителей и необычные состязания среди байкеров. Самые сильные попробуют себя в чемпионате по армреслингу, а бесстрашные смогут украсить себя татуировкой. Будут и традиционные мото-конкурсы: змейка, самый громкий выхлоп и других.

Вечерняя часть программы будет насыщена «живым» роком, зажигательными танцами красивых девушек, пиротехническим фаер-шоу, а в финале программы — кино под открытым небом.