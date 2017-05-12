Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Ученые раскрыли секрет мужской логики
СМИ узнали о новом бизнесе сына генерального прокурора России
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Сыр и молоко оправдали
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
12Бал Met Gala 2017
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
07:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург простится с первым тренером Дацюка

В субботу.

В Екатеринбурге на 74 году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Голоухов. Среди его воспитанников — легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

В. Голоухов долгое время выступал за свердловский «Спартак». Закончив карьеру игрока, он работал тренером в школах «Юность» и «Спартаковец», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича.

Церемония прощания с наставником легендарных хоккеистов пройдет 13 мая в КРК «Уралец» с 12.00 до 13.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге "Лада" сбила 13-летнего школьника
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
США начнут поставлять говядину в Китай
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
СМИ: Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США
Местные выборы в Германии решат судьбу Ангелы Меркель
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь