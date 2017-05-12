Екатеринбург простится с первым тренером Дацюка

В Екатеринбурге на 74 году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Голоухов. Среди его воспитанников — легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

В. Голоухов долгое время выступал за свердловский «Спартак». Закончив карьеру игрока, он работал тренером в школах «Юность» и «Спартаковец», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича.

Церемония прощания с наставником легендарных хоккеистов пройдет 13 мая в КРК «Уралец» с 12.00 до 13.00.