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07:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Река Уфа опустилась ниже четырех метров

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Вода в уфимских реках продолжает отступать.

По данным Башгидромета, за сутки река Белая «потеряла» 53 сантиметра, в 8:00 ее уровень составил 423 сантиметра.

Уровень реки Уфы в микрорайоне Шакша опустился на 66 сантиметров — до 351 сантиметра.

Уровень реки Демы в районе деревни Бочкарево снизился до 456 сантиметров (-16 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.

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