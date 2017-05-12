Река Уфа опустилась ниже четырех метров

По данным Башгидромета, за сутки река Белая «потеряла» 53 сантиметра, в 8:00 ее уровень составил 423 сантиметра.

Уровень реки Уфы в микрорайоне Шакша опустился на 66 сантиметров — до 351 сантиметра.

Уровень реки Демы в районе деревни Бочкарево снизился до 456 сантиметров (-16 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.