Ученик пятого класса из Владивостока создал робота Степана

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Степан может двигаться, включать вентилятор, подавать конфету, транслировать музыку, -рассказал Марк. — Я давно интересуюсь роботами, пытался даже создавать их, но только в этот раз у меня получилось. Планирую создать робота, который будет помогать маме по хозяйству. Например, мыть нижние стекла шкафов».