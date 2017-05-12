Ученик пятого класса из Владивостока создал робота Степана
Марк Диденко, ученик 5 класса школы № 45 Владивостока, представил в качестве проектной работы по обществознанию робота Step-1. В быту робота зовут Степан и он помогает Марку отдыхать.
Марк Диденко, ученик 5 класса школы № 45 Владивостока, представил в качестве проектной работы по обществознанию робота Step-1. В быту робота зовут Степан и он помогает Марку отдыхать.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
«Степан может двигаться, включать вентилятор, подавать конфету, транслировать музыку, -рассказал Марк. — Я давно интересуюсь роботами, пытался даже создавать их, но только в этот раз у меня получилось. Планирую создать робота, который будет помогать маме по хозяйству. Например, мыть нижние стекла шкафов».
Робот собран из обувной коробки, деталей от игрушек и старого ноутбука, баночек