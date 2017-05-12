Лось выбежал на дорогу посреди Новосибирска

Стоит заметить, что упомянутая улица находится в северной части Первомайского района, а рядом расположен лесной массив размерами примерно два на три километра. Однако этот лес практически со всех сторон окружен жилой застройкой.

«Будьте внимательней при движении по этому участку, лось может выбежать на дорогу в любой момент!» — предупредила Яна, увидевшая лесного гостя вместе с мужем. Сбивание лося автомобилем может выйти водителю в копеечку — помимо трат на восстановление машины, ему придется заплатить штраф.

Согласно приказу Минприроды РФ № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», штраф за сбитого лося составляет 40 тысяч рублей. Есть суммы и более серьезные — например, за сбитого гибрида зубра с бизоном предусмотрен штраф в 90 тысяч рублей, за снежного барана — 50 тысяч рублей.

А вот волки и лисицы ценятся куда меньше — за них назначается штраф всего в 100 рублей. «Кто-нибудь сбивал снежного барана в Новосибирске?» — задал риторический вопрос пользователь Вадим Олегович.