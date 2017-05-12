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07:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию на выходные придут заморозки

Уфу и республику вновь ждут холодные деньки.

Неприятный сюрприз подготовила для жителей Башкирии погода. В ближайшие выходные, 13 и 14 мая, в республику придут настоящие заморозки с инеем на лужах, сообщает республиканский Гидрометеоцентр.

Так, уже завтра, 13 мая, температура воздуха опустится до нуля градусов. Ветер западный, умеренный. Днем потеплеет до +15, но зонтик с собой взять следует — будут дожди. А 14 мая ночью столбик термометра опустится до -2 градусов в северных районах и до нуля в Уфе.

К середине воскресенья вновь потеплеет до весенних температур, но неустойчивый ветер и дожди создадут эффект «плохой погоды», сообщают в Башгидрометцентре.

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