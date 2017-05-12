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07:21 (мск), источник: Kazinform

Впервые студентка из Казахстана стала лауреатом престижной шведской премии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Впервые студентка из Казахстана удостоилась чести стать лауреатом престижной шведской премии Global Swede Award 2017, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

Источник: Kazinform

«Наша соотечественница Адина Хамитова была номинирована на эту премию Каролинским институтом — крупнейшим в Швеции и одним из крупнейших в Европе медицинских университетов. Она признана лучшей из иностранных студентов института за академические успехи и вклад в инновации и развитие международных отношений. В торжественной церемонии вручения награды принимал участие также Посол Казахстана в Швеции Дастан Елеукенов», — сообщил А. Жайнаков на своей странице в Фейсбуке.

Специальная церемония по этому поводу прошла на днях в Министерстве иностранных дел Швеции. Награду Адине Хамитовой лично вручила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде. А. Хамитова учится в магистратуре Каролинского университета по специальности «Экономика здравоохранения, политика и менеджмент» с 2015 года. Премия Global Swede Award ежегодно вручается в Стокгольме выдающимся студентам из других стран за вклад в развитие международных отношений, в инновации, академические успехи, и предпринимательства.

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