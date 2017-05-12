Жители Порта Байкал недовольны большими очередями на паром из-за туристов

Жители Порта Байкал недовольны большими очередями на паром, которые образовались в связи с возросшим туристическим потоком. На рабочем совещании в Минтрансе обсудили вопрос транспортного сообщения по водному маршруту «Порт Байкал — Листвянка- Порт Байкал» и проблему вывоза твердых коммунальных отходов из населенного пункта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона.

Данный водный маршрут является социально значимым, поскольку паромная переправа обеспечивает транспортную доступность для жителей Порта Байкал. Министерство субсидирует пассажирские перевозки по этому маршруту. В 2016 году из бюджета Иркутской области на субсидии было направлено более 10 млн рублей.

«Туристический поток в Порт Байкал вырос, из-за этого создаются очереди на паром. Такая ситуация вызывает недовольство местных жителей», — рассказал заместитель мэра Слюдянского района Юрий Азорин.

Участники совещания договорились выработать рекомендации по изменению организации пассажирских перевозок по данному водному маршруту и представить их для обсуждения в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

На встрече рассматривалась и проблема вывоза твердых бытовых отходов из Порта Байкал. Их доставка на полигон также осложняется отсутствием автомобильной дороги до населенного пункта. Для решения проблемы вывоза ТБО администрации Портбайкальского муниципального образования рекомендовано направить в министерство свои предложения.